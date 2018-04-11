شركة صينية تطور سيارات كهربائية بـ2.7 مليار دولار

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة صناعة السيارات الصينية الصاعدة شياوبنج موتورز تعتزم جمع أموال بقيمة 17 مليار يوان صيني (7ر2 مليار دولار) خلال العام الحالي لتمويل خططها الرامية إلى التغلب على منافسيها في سوق السيارات الكهربائية في الصين.

وتضم قائمة الشركات المستثمرة في شركة شياوبنج شركات عملاقة مثل مجموعة علي بابا جروب هولدنج الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت وفوكسكون تكنولوجي جروب التايونية لصناعة الإلكترونيات لحساب الغير.

وتعتزم شركة شياوبنج فتح باب حجز أولى سياراتها الكهربائية جي3 المجهزة للسير في الطرق الوعرة بنهاية الشهر الحالي، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» عن هي شياوبنج، مؤسس الشركة الذي رفض الكشف عن تفاصيل عملية جمع الأموال الجديدة.