دبي تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لمستقبل أكثر استدامة

أكد تقرير أن دبي تعتبر رائدة في استنباط طرق للإفادة من الطباعة ثلاثية الأبعاد، كمبنى المكاتب مثلاً، حيث أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرات لبناء بنية تحتية للنقل، بما في ذلك محطة بحرية، كجزء من خطة دبي الذكية.

فمنذ عامين، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خطط لطباعة أجزاء ثلاثية الأبعاد لأصول مترو دبي. وذكر تقرير نشره موقع مجلة «سمارت سيتيز درايف»، أن تلك الإجراءات تتوافق مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى جعل المدينة مركزاً للتكنولوجيا من خلال أنظمة ولوائح تقتضي أن يكون 25٪ من كل مبنى جديد مبنياً بالطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 2025.

وقد استخدمت هذه العملية على مر السنين لبناء عدد كبير من الأجسام الصغيرة ومتوسطة الحجم من مجموعة متنوعة من المواد في مجموعة من الصناعات.