«ناسا» تصنع طائرة أسرع من الصوت

تعتزم وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تصنيع طائرة جديدة أسرع من الصوت، أطلقت عليها اسم «أكس بلين»، والتي من المنتظر أن تحلق في الفضاء عام 2021.

من ناحية أخرى، قررت «ناسا» تمويل برنامج للتنمية التكنولوجية للطائرات الأسرع من الصوت الصامتة، أي التي لا تتسبب في حدوث ضوضاء عند الهبوط.

وفى وقت سابق من العام 2017، كشفت التقارير أن وكالة ناسا لديها خطط فعلية لإطلاق الطائرات الجدية بحلول العام 2020، لكن للأسف لن تكون الطائرة مشابهة لطائرة الركاب، وبالرغم من ذلك تعتزم الوكالة نقل خبرات التجارب الفعلية، إلى الشركات المصنعة الخاصة.