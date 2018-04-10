ميزة جديدة في «فيسبوك» للتعرف على الأصدقاء

تختبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حالياً ميزة جديدة تهدف إلى تحفيز الأصدقاء على وضع خطط للقاء معاً، حيث بدأت «فيسبوك» توسيع انتشار هذه الميزة إلى حد ما بين المستخدمين.

ولاحظ عدد من مستخدمى تطبيق «فيسبوك» وصول إشعار لهم يقول إن هناك عدداً من الأصدقاء قد يرغبون في الاجتماع بك هذا الأسبوع، وبمجرد الضغط على الرابط، يتم نقل المستخدم إلى صفحة جديدة تحتوى على صور لبعض أصدقائه على «فيسبوك»، مع وجود سؤال: «هل تريد مقابلته هذا الأسبوع؟ ويمكن للمستخدم الرد باستخدام «نعم» أو«لا» شكراً، ولن يتم إعلامه إلا إذا كان كلا الطرفين يجيب بشكل إيجابي.

وعلى ما يبدو، فإن «فيسبوك» يسعى لمحاولة ربط الأصدقاء ومساعدتهم على التفاعل في الواقع الفعلي بدلاً من التواصل عبر الإنترنت، حيث تعتبر هذه من الخطوات المميزة من «فيسبوك»، وحتى الآن لا تزال الميزة تجريبية على عدد من حسابات المستخدمين، لكن من المنتظر طرحها قريباً.