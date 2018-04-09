إضافات جديدة في تطبيق «أليكسا» لجمع أفراد العائلة

أضافت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون»، خاصية جديدة إلى تطبيق المساعد الشخصي الذكي الذي تنتجه «أليكسا» باسم «أناونسمنتس»، تتيح للمستخدم إرسال رسالة صوتية موحدة وبشكل متزامن لكل الموجودين معه تحت سقف المنزل لإبلاغهم بأي شيء مثل «العشاء جاهز».

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم»، فإن مستخدمي أجهزة «إيكو» التي تشغل تطبيق «أليكسا» لن يحتاجوا بعد ذلك إلى الصراخ في المنزل لإبلاغ الموجودين بحلول وقت العشاء مثلاً أو بحلول وقت الخروج، حيث تتيح الخاصية الجديدة إرسال «بلاغ» صوتي موحد لكل من يحمل جهاز «إيكو» داخل المنزل.