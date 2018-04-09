«تويتر» يختبر طريقة جديدة لمنع انتشار الأخبار المزيفة

بعد مواجهة وابل من النقد بسبب المساعدة على نشر التضليل، أعلن موقع «تويتر» الشهر الماضي أنه سيحاول قياس ومكافحة السلوك السيئ بشكل أكثر فاعلية، بمشاركة من الباحثين الخارجيين. وذكر الرئيس التنفيذي جاك دورسي أن الشركة دخلت في شراكة مع فريق خارجي بقيادة باحثين، لإجراء اختبارات حول الطرق التي يمكن أن تمنع نشر ومشاركة الأخبار المزيفة.

وابتداء من الآن سيتم اختبار طريقة جديدة لعرض القواعد الخاصة بالشركة للمستخدمين بشكل واضح، لمعرفة ما إذا كانت ستؤثر في سلوكهم تجاه الأخبار المزيفة والمواد السيئة، وقال الباحثون إن الأبحاث أظهرت أنه عندما تنشر المؤسسات القواعد بوضوح فمن المرجح أن يتبعها الناس.