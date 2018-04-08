مطار دبي الدولي.. خدمات خمس نجوم

يرى العديد من الزوار أن تجربة دبي التي تشتهر بأسلوب الحياة العصرية والخدمات الفاخرة تبدأ من مطار دبي الذي يقدم خدمات 5 نجوم، بحسب قراء مجلة Wanderlust الذين صنفوه ضمن أفضل المطارات العالمية.

وذكرت المجلة أن مطار دبي، الذي يقدم تجربة غنية للمسافرين، يعتبر حلقة وصل ومركزاً لربط الرحلات الدولية القادمة من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المجلة إلى أنه من بين العديد من مرافق المطار، يمكن للزوار السباحة في الجاكوزي والتعرق في الساونا بالنادي الصحي، أو الاسترخاء مع علاج السبا في واحدة من العديد من محطات الاسترخاء والاستجمام، بالإضافة إلى الاستماع للغة الموسيقى من خلال العروض الحية على المسرح.

ويوفر مطار دبي خدمة «المجلس»، وهي خدمة ذات نوعية خاصة ومستوى يتفوق على مستوى الخدمات التقليدية المقدمة للمسافرين، حيث ينال المستفيدون من هذه الخدمة اهتماماً كبيراً، وتسهيلات مميزة أثناء تخليص إجراءات دخولهم إلى المطار ونقل أمتعتهم، من قبل فريق عمل مدرب على كيفية التعامل مع الشخصيات المهمة، ومخصص من أجل مرافقتهم والاعتناء بهم، وتوفير عنصر الخصوصية الذين يبحثون عنه. فيما هناك آخر موديلات السيارات من فئة بي إم دبليو 7 على أهبة الاستعداد لنقل المسافرين إلى بوابات مغادرتهم.