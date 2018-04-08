سكودا تطلق «كودياك» الجديدة

أطلقت «سكودا أوتو» في أسواق الإمارات سيارتها الجديدة بالكامل «كودياك»، الإضافة الأحدث لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي والتي تتميز بتصميم متقن وخصائص عملية متقدّمة، تكمّلها مقصورة داخلية رحبة تتسع لسبعة ركاب ونظم تقنية واتصالات حديثة ومساعدة فائقة التطوّر.

بالإضافة على حصول السيارة «سكودا كودياك» الجديدة كلياً على أعلى تقييم أمان وسلامة من قبل برنامج تقييم السيارات الجديدة الأوروبية والمسؤول عن اختبارات السلامة للسيارات حول العالم، مما يجعل من «كودياك» الجديدة بالكامل رقماً صعباً في هذه الفئة من السيارات.

ويحمل التصميم الجريء العديد من النقاط المميزة مثل المساحة الرحبة للأقدام وميزات خاصة في المقاعد الأمامية والخلفية، والوظائف المتاحة بمتناول السائق والركاب بشكل مريح، إضافةً إلى الحرفة المتقنة ومساحة التخزين بالمقصورة الخلفية التي تتسع لكافة احتياجاتك.