بالصور.. ليلة واحدة بـ 792 ألف دولار في فندق بالفضاء

حياة رائد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية تتسم عادة بالعمل وممارسة التمارين والراحة والروتين. لكن ماذا لو جاءتك الفرصة في ممارسة هذه الأشياء من فريق ناسا لرواد الفضاء، في الحد الأدنى على الأقل؟ وذكرت مجلة «فورتش» أن محطة Aurora.

كما توصف بأنها أول فندق فخم في الفضاء، قد تكون ضالتك المنشودة. وتأمل شركة Orion Span Inc إطلاق المحطة النموذجية أواخر 2021، وترحب بضيوفها الأوائل في العام التالي، برفقة اثنين من طاقمها في كل رحلة.

وستدور المنصة على ارتفاع 200 ميل فوق سطح الأرض، موفرة لستة من ضيوفها 384 شروقَ شمسٍ وغروبها أثناء دورانهم حول الكوكب لمدة 12 يوماً بسرعات خارقة لا يصدقها عقل.