كندا وكولومبيا البريطانية تجريان تحقيقاً مشتركاً بشأن «فيسبوك»

قال مكتب مفوض الخصوصية في كندا إنه سيجري تحقيقاً مشتركاً مع سلطات حماية الخصوصية في كولومبيا البريطانية بشأن شركتي فيسبوك وأجريجيت آي.كيو الكندية للبيانات فيما يتعلق بفضيحة استغلال بيانات مستخدمين.

وذكر المكتب أول من أمس أن التحقيق الذي يوسع نطاق تحقيقين حاليين سينظر فيما إذا كانت الشركتان انتهكتا قواعد خصوصية الأفراد.

وكان مكتب مفوض الخصوصية قد بدأ تحقيقاً بشأن فيسبوك في مارس بعدما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية والأوبزرفر البريطانية أنباء عن أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما تبادلت على نحو غير مشروع معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت فيسبوك كندا إن كمبردج أناليتيكا استخدمت بيانات أكثر من 600 ألف كندي بصورة غير قانونية.

ويجري مكتب مفوض الخصوصية في كولومبيا البريطانية تحقيقاً منفصلاً، فيما إذا كانت شركة أجريجيت آي.كيو انتهكت قواعد الخصوصية الشخصية من خلال دورها في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.