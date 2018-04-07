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14.6 مليار دولار فائض تشغيل سامسونغ في 3 شهور

المصدر:
  • سيئول - د ب أ
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ذكرت شركة سامسونغ للإلكترونيات، أمس، أن فائض التشغيل للشركة في الربع الأول حقق رقما قياسيا آخر بزيادة بنسبة 57.58% عما جاء في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان فائض التشغيل يقدر بأن يصل إلى 15.6 تريليون وون (14.6 مليار دولار) خلال الفترة من يناير- مارس، مقارنة مع 9.89 تريلونات وون قبل عام واحد، وفقا لما ذكرته الشركة الكورية الجنوبية العملاقة في تقريرها الإرشادي.

وارتفعت المبيعات بنسبة 18.69 % وصولا إلى 60 تريليون وون، مقارنة مع 50.5 تريليون وون في الربع الذي سبقه عام 2017.

وبلغ سعر الأسهم لسامسونغ للإلكترونيات عند إغلاق الجلسة السابقة 2,437,000 وون، أول من أمس.

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