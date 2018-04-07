مطار دبي حلقة وصل عالمية

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واصل مطار دبي الدولي استقطاب المسافرين من جميع أنحاء العالم بدعم من نمو وتوسع الناقلات الوطنية التي ساهمت في اكتشاف أسواق جديدة لم ترتبط سابقاً بخطوط أو رحلات طيران مباشر مع دبي، الأمر الذي ساهم في زيادة تدفق إعداد المسافرين عبر المطار وربطهم مع وجهات عالمية أخرى.

14.9

مليون مسافر استخدموا مطار دبي الدولي خلال أول شهرين من العام الجاري

17.6 %

نمو حركة المسافرين بين دبي ودول شرق أوروبا

13.3 %

نمو أعداد المسافرين من دول أميركا الجنوبية عبر مطار دبي خلال شهري يناير وفبراير

305

آلاف مسافر من لندن عبر مطار دبي لتتصدر بذلك قائمة المدن الأكثر حركة في عدد المسافرين

31.45

ألف حركة جوية عبر مطار دبي الدولي في فبراير

228

مسافراً متوسط عدد الركاب في كل رحلة

191.5

ألف طن حجم الشحن الجوي عبر مطار دبي في فبراير الماضي

46

مليون مسافر ترانزيت عبروا مطار دبي في 2017

10

آلاف مسافر كل ساعة معدل استخدام مطار دبي من المسافرين في 2017