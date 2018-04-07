مطار دبي حلقة وصل عالمية

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واصل مطار دبي الدولي استقطاب المسافرين من جميع أنحاء العالم بدعم من نمو وتوسع الناقلات الوطنية التي ساهمت في اكتشاف أسواق جديدة لم ترتبط سابقاً بخطوط أو رحلات طيران مباشر مع دبي، الأمر الذي ساهم في زيادة تدفق إعداد المسافرين عبر المطار وربطهم مع وجهات عالمية أخرى.
14.9
مليون مسافر استخدموا مطار دبي الدولي خلال أول شهرين من العام الجاري
17.6 %
نمو حركة المسافرين بين دبي ودول شرق أوروبا
13.3 %
نمو أعداد المسافرين من دول أميركا الجنوبية عبر مطار دبي خلال شهري يناير وفبراير
305
آلاف مسافر من لندن عبر مطار دبي لتتصدر بذلك قائمة المدن الأكثر حركة في عدد المسافرين
31.45
ألف حركة جوية عبر مطار دبي الدولي في فبراير
228
مسافراً متوسط عدد الركاب في كل رحلة
191.5
ألف طن حجم الشحن الجوي عبر مطار دبي في فبراير الماضي
46
مليون مسافر ترانزيت عبروا مطار دبي في 2017
10
آلاف مسافر كل ساعة معدل استخدام مطار دبي من المسافرين في 2017