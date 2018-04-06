متحف دبي الجديد يتشكل ليكون أعجوبة معمارية

قال تقرير نشرته محطة" سي ان بي سي ": إن متحف المستقبل في دبي يتشكل ليكون أعجوبة معمارية، وواحدًا من أكثر المباني تقدماً في العالم.

وتم تصميم المبنى الحاصل على شهادة LEED من قبل "كيليا ديزاينز"، ومن المقرر افتتاحه في عام 2019.

وأضاف التقرير: إن إلهام الشكل المستدير مستوحى من فكرة "فنغ شوي"، حيث يمثل شكل المبنى الأرض والسماء، فيما يمثل الفضاء الخالي في الوسط المجهول، وفقا للمصمم.

ويتمثل الخط العربي منقوشاً على واجهة المبنى النوافذ، فيما استقى البُناةُ تقنيات من صناعة الطيران، للجدران الخارجية الملساء، التي يغطيها 890 من الألواح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والألياف الزجاجية.

أما الأسطح الأفقية الوحيدة في المبنى فهي الأرضيات. وقد بُني المتحف ليكون حاضنا للابتكار، لا لاختزان تحف الماضي.

بالإضافة إلى عمله كمركز للزوار للتفاعل مع عالم الغد، سيضم مساحة كبيرة للفعاليات والمسرح، ومختبرات الشراكة مع أكثر العلامات التجارية إثارة، للمساهمة في رسم معالم القرن الحادي والعشرين. إلى جانب الأعمال الأخرى لمؤسسة دبي للمستقبل، سيوفر منصة لإبراز واختبار أحدث الاختراعات والنماذج.