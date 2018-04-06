«فيسبوك» تعترف بتسريب بيانات 87 مليون مستخدم

اعترفت شركة «فيسبوك» بأن المعلومات الخاصة بما يصل إلى 87 مليون مستخدم ربما تكون قد تعرضت للمشاركة بطريقة غير قانونية مع شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية بزيادة قدرها أكثر من 30 مليون مستخدم عن التقديرات السابقة.

وتعرض موقع «فيسبوك» لانتقادات شديدة منذ أن كشف موظف بشركة كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات أنها استخدمت معلومات من نحو 50 مليون مستخدم على موقع «فيسبوك» - من دون موافقتهم - لمساعدة حملة الرئيس الأميركي ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016.

وذكرت «فيسبوك» أنه ابتداءً من الاثنين المقبل سيظهر أمام المستخدمين رابط أعلى صفحتهم يوضح لهم التطبيقات التي يستخدمونها والمعلومات التي شاركوها مع هذه التطبيقات، وسيتمكنون أيضاً من إزالة التطبيقات التي لا يرغبون في الاحتفاظ بها.

وأضاف أنه من بين التغييرات أيضاً أن جميع التطبيقات التي تتطلب الوصول إلى معلومات، مثل الكشف عن موقع وجود الشخص (تشيك إن) وتسجيل الإعجاب والصور والمنشورات والفيديو والأحداث والمجموعات، ستتم الموافقة عليها من جانب «فيسبوك» بدءاً من الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة بالكونغرس الأميركي أن الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» مارك زوكربيرج سيدلي بشهادته الأربعاء المقبل عن دور الشركة في فضيحة خصوصية البيانات.