«البلوكتشين» تلتقي «التاكسي الطائر» بمعرض مدن المستقبل

تعرض العديد من الأفكار والتطبيقات التي ستكون إحدى أساسيات جودة حياتنا اليومية في المنطقة في الإصدار الثاني من معرض مدن المستقبل، ألمع الفعاليات المهتمة بالمدن الذكية والحلول الإبداعية في وسائل المواصلات. وينعقد معرض مدن المستقبل من 9-11 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن تلك الإبداعات التي ستعرض في معرض مدن المستقبل المقبل ما تقدمه شركة فيمانا غلوبال، ومقرها مدينة ريد وود بولاية كاليفورنيا، والذي يعتبر قفزة مهولة في مجال السيارات الطائرة غير المأهولة. استعارت شركة فيمانا تقنية البلوكتشين المستخدمة في تأمين تبادل «الحقائق» لضمان استمرارية أداء منظومة التحكم في المرور الجوي بشكل مؤمن وكفؤ وآلي وغير مركزي، ما يحقق السيولة المرورية «السماوية» في مدن المستقبل.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض مدن المستقبل: «في معرض مدن المستقبل سنعرض ونختبر ونناقش ونعطى بياناً عملياً على مدى المساعدة التي تمنحها تكنولوجيا المستقبل لمخططي التوسعات العمرانية والمعماريين والعلماء والمهندسين وكذلك الجمهور».

وقال يفيجيني بوريسوف مؤسس والعضو المنتدب لشركة فيمانا جلوبال: «فيمانا غلوبال تطرح حلاً جذرياً للانتقال الجوي، نفتح عالماً جديدا ًمن تطبيقات البلوكتشين باتجاه السماء، ونقدم تكنولوجيا ستجعل رحلات السيارات الطائرة بدون طيار أكثر سلامة وأمناً على ركابها وعلى المجال الجوي لمدن المستقبل ككل».