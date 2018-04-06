22 مليار درهم وفورات «التنقّل الذاتي» في دبي 2030

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تتوقع «مؤسسة دبي المستقبل»، أن يصل حجم الوفورات والعوائد الاقتصادية السنوية لـ «استراتيجية التنقّل الذاتي»، التي أطلقتها حكومة دبي في أبريل 2016، إلى 22 مليار درهم في العديد من القطاعات، بحلول 2030.
مزايا
تقليل تكاليف التنقل
خفض انبعاثات الكربون
الحد من الحوادث
رفع إنتاجية الأفراد
توفير وقت التنقل التقليدي
تقليل الحاجة للمساحات المخصصة لمواقف السيارات
900 مليون درهم
سنوياً حجم وفورات تكاليف التنقل
1.5 مليار درهم
سنوياً وفورات خفض التلوث البيئي
18 مليار درهم
وفورات رفع كفاءة قطاع التنقل
13 %
رفع إنتاجية الأفراد
12 %
خفض مستويات التلوث البيئي
2 مليار
عدد المركبات ذاتية القيادة عالمياً بحلول 2030
المصدر: مؤسسة دبي المستقبل - البيان