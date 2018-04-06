آخر الأخبار

22 مليار درهم وفورات «التنقّل الذاتي» في دبي 2030

المصدر:
  • إعداد – وائل اللبابيدي ــ غرافيك: أسيل الخليلي
التاريخ:
طباعة Email

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

تتوقع «مؤسسة دبي المستقبل»، أن يصل حجم الوفورات والعوائد الاقتصادية السنوية لـ «استراتيجية التنقّل الذاتي»، التي أطلقتها حكومة دبي في أبريل 2016، إلى 22 مليار درهم في العديد من القطاعات، بحلول 2030.

مزايا

تقليل تكاليف التنقل

خفض انبعاثات الكربون

الحد من الحوادث

رفع إنتاجية الأفراد

توفير وقت التنقل التقليدي

تقليل الحاجة للمساحات المخصصة لمواقف السيارات

900 مليون درهم

سنوياً حجم وفورات تكاليف التنقل

1.5 مليار درهم

سنوياً وفورات خفض التلوث البيئي

18 مليار درهم

وفورات رفع كفاءة قطاع التنقل

13 %

رفع إنتاجية الأفراد

12 %

خفض مستويات التلوث البيئي

2 مليار

عدد المركبات ذاتية القيادة عالمياً بحلول 2030

 

المصدر: مؤسسة دبي المستقبل - البيان

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon