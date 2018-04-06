22 مليار درهم وفورات «التنقّل الذاتي» في دبي 2030

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، معرض مسابقة التاجر الصغير 2018 في دورته الــ12،