«سيغنا» توفر خدمات مبتكرة عبر الهاتف

أطلقت «سيغنا» العالمية، ومقرها الإقليمي مركز دبي التجاري العالمي، تطبيق Cigna Wellbeing App™، الذي تقدم من خلاله للمستخدمين ولعملائها في الإمارات والشرق الأوسط منهجاً متخصصاً للعناية بالصحة، ويتيح التواصل مع الطبيب أو الأخصائي عبر الهاتف أو الفيديو خلال دقائق، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتوفير خدمات مبتكرة في هذا المجال التزاماً بتعزيز رؤية دولة الإمارات بتوفير أفضل الخدمات الذكية للمواطنين والمقيمين والزوار.

وقال آرت كوزاد، الرئيس التنفيذي لشركة «سيغنا للتأمين ـ الشرق الأوسط»: «تفخر «سيغنا» بكونها أول شركة تأمين صحي عالمية تطلق خدمة الرعاية الصحية عن بعد، لتمكن عملاءها من طلب الاستشارة الصحية أثناء تنقلاتهم. ومع هذه الميزة التي يتفرد بها التطبيق الجديد في تقديم الخدمات الصحية بصورة سلسة لا يقدمها أي تطبيق آخر، تواصل «سيغنا» مسيرتها في تعزيز تواصلها مع المجتمعات».

وأظهرت نتائج استطلاع «سيغنا 360 للصحة والعافية 2017» مدى تنامي تأثير التكنولوجيا الرقمية على قطاع الرعاية الصحية، حيث أكد 57% من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم بمشاركة بياناتهم الصحية مع شركات التأمين الصحي، وأشارت نسبة 34% منهم إلى رغبتهم باستخدام تطبيق مخصص للرعاية الصحية لتقييم مدى تحقيق أهدافهم المتعلقة بالصحة واللياقة.