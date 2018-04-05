تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأميركية

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب في التعاملات الأميركية اليوم الخميس، على خلفية ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية لليوم الثاني على التوالي مع آمال في إنهاء التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

وتراجع سعر الذهب بنسبة 9ر0% إلى 50ر1328 دولار لكل أونصة تسليم يونيو المقبل.

يأتي ذلك فيما تابع المتعاملون حزمة من البيانات الاقتصادية المتباينة وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وقال "رافائيل بوستيك"، رئيس مجلس احتياطي أتلانتا، اليوم إنه على مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى التعادل، لكن جيمس بولارد، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال إنه لا يرى ما يبرر التعجل في زيادة أسعار الفائدة.

وقال بولارد، الذي كان يتحدث أمام اجتماع لجمعية المصرفيين في أركانساس "من غير الضروري في هذه الظروف زيادة أسعار الفائدة بصورة أكبر لتقليل الضغوط التضخمية، نظرا لآن معدل التضخم أقل من المستهدف بالفعل".

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 31 مارس الحالي، بما يتجاوز توقعات المحللين.

وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 242 ألف طلب، بزيادة بواقع 24 ألف طلب عن إجمالي العدد المسجل في الأسبوع السابق عليه، وكان 218 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقابل 215 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الصادرة اليوم الخميس ارتفاعا كبيرا للعجز التجاري للولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين أكتوبر 2008.

وذكرت الوزارة أن قيمة العجز التجاري زادت خلال الشهر الماضي، بواقع 900 مليون دولار إلى 6ر57 مليار دولار، ليواصل العجز التجاري زيادته للشهر السادس على التوالي.