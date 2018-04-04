سفينة «إليزابيث 2» تتحول إلى فندق عائم في دبي

تقرر إعادة افتتاح السفينة الأسطورية «إليزابيث 2» كفندق عائم فاخر بعد بيعها إلى دبي، بعد عقد من توقفها عن العمل كسفينة بحرية. وذكرت صحيفة «ليفربول إيكو»: «بعد قضاء الأسبوعين الماضيين في رصيف جاف للقيام باللمسات الأخيرة، وإجراء عملية تنطيف وطلاء، أبحرت السفينة في رحلتها الأخيرة لمرساها الجديد في ميناء راشد، لتجهيزها للمرحلة النهائية من عملية الترميم».

وظهر على مؤخرة السفينة شعار جديد للإعلان عن حالة السفينة «اليزابيث 2» كفندق عائم. وسيتم عرض مراوح السفينة الضخمة للضيوف النزلاء على متن السفينة، والذين وُعدوا «بعالم من فنون الطهي والترفيه».

ومن المعتقد أن السفينة، التي تم إعادة تسميتها رسمياً بـ«كوين إليزابيث 2 دبي» سوف تفتح في غضون أسابيع. يذكر أن «اليزابيث 2» ترتبط بليفربول، ودشنت محطة الرحلات البحرية الجديدة في 2007. وفي 2008، اصطف آلاف المودعين لإلقاء نظرة وداع عليها لدى مغادرتها ميرسي قبل رحلتها إلى دبي.