4 خطوات لتحميل أرشيف بياناتك الضخم في «فيسبوك»

تسببت قضية كامبريدج أناليتيكا الأميركية في هز الثقة بين فيسبوك والمستخدمين، الأمر الذي أثار اهتمام المشتركين لمعرفة حجم البيانات التي جمعها عنهم.

وقد تصاب بالدهشة لدى رؤية الكم الضخم من البيانات التي يخزنها فيسبوك عنك، وفي ما يلي 4 خطوات لتحميل بياناتك المؤرشفة:

1- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ثم اضغط في أيمن الصفحة على سهم باتجاه الأسفل حيث سيعرض قائمة خيارات.

2- انقر على «إعدادات» واتجه نحو أسفل الصفحة ثم اختر «تنزيل نسخة من بيانات فيسبوك».

3- ستنتقل إلى صفحة جديدة اضغط فيها على «Start My Archive» للحصول على نسخة مما قمت بمشاركته على الموقع، إضافة لأي بيانات شخصية.

4- سيطلب «فيسبوك» إدخال كلمة المرور الخاصة بك إضافة إلى بريدك الإلكتروني لإعلامك متى أصبح أرشيفك جاهزاً للتحميل. وقد تستغرق العملية بضع دقائق حسب حجم بياناتك.