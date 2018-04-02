«طموح العقارية» تشكر «زايد» بلوحة فنية

أطلقت شركة «طموح» للاستثمار حملة «شكراً زايد» على منصات التواصل الاجتماعي، تقديراً للقيم الأصيلة التي زرعها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بين أبناء شعبه وتجسيداً لتعاليمه ومآثره التي غرسها في الوجدان لتمكين الجيل القادم في مسيرة تقدم الوطن ونهضة الأمة، سوف تتوجه رسائل الإخلاص وكلمات الشكر والتقدير تزامناً مع الذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد، وسيقوم بكتابة الرسائل الأفراد والسكان ومختلف شرائح المجتمع في الدولة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قامت «طموح» العقارية بتكليف الفنانة الإماراتية أشواق عبد الله لرسم لوحة فنية تحمل في طياتها رسائل الشكر، التي قدمها أفراد المجتمع لتثمين السيرة التاريخية للوالد المؤسس على منصات التواصل الاجتماعي، وسيتم عرضها رقمياً خلال فعاليات «سيتي سكيب أبوظبي».

واشتهرت الرسامة الإماراتية أشواق بموهبتها الفنية منذ كانت في السابعة من العمر، وذلك حين فازت في إحدى المنافسات الوطنية في الرسم والفنون. وتسعى الشركة إلى وضع اللوحة الفنية كونها نُصباً تذكارياً وسط مشروع «ريم داون تاون» الذي تعمل على تطويره ضمن جزيرة الريم. وتمثل حملة «شكراً زايد» منصة شاملة ومتكاملة لسكان الإمارات تمكنهم من إظهار تقديرهم والاحتفاء بذكرى الشيخ زايد، وترتكز أهداف الحملة على أهم المبادئ التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس، والتي أسهمت بشكل كبير في تحويل الإمارات إلى قصة نجاح ومكان نموذجي للاستقرار والتسامح والاحترام.

وقال غانم مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة طموح للاستثمار: «تسهم المبادرات النابعة من القلب مثل حملة شكراً زايد في إتاحة الفرصة للمجتمع الإماراتي ليشاركوا فكراً وروحاً برسائلهم المعبرة ويحتفلوا بوحدة دولة الإمارات وتنوع ثقافاتها».