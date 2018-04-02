برنامج كمبيوتر يقدّم إرشادات للتطريز

ابتكر باحثون في جامعة كارنيجي ميلون الأميركية نظام كمبيوتر يمكنه تقديم إرشادات، بغرض صناعة أشكال مجسمة عن طريق التطريز، وهو ما يسمح لماكينات النسيج التي تعمل بالكمبيوتر بصناعة مثل هذه الأشكال بشكل آلي.

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأن الباحثين في مختبر النسيج بجامعة كارنيجي ميلون استخدموا هذه المنظومة الإلكترونية لصناعة العديد من الألعاب المجسمة وقطع الملابس.

ونقل الموقع عن جيمس ماكين الأستاذ المساعد في معهد الروبوتات بالجامعة ومدير مختبر النسيج: إن القدرة على تقديم إرشادات في مجال التطريز دون الحاجة إلى الخبرة البشرية يمكن أن تتيح إمكانية صناعة ماكينات نسيج تعمل حسب الطلب.

وأكد أن استخدام ماكينات النسيج يمكن أن يكون بسهولة استخدام أجهزة الطباعة المجسمة نفسها. وعادة ما تستخدم ماكينات النسيج لصناعة آلاف من القبعات والجوارب والقفازات.