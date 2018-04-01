أبوظبي من أمتع الوجهات لقضاء عطلات أبريل

اختارت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إمارة أبوظبي ضمن أفضل الوجهات في العالم لقضاء عطلات شهر أبريل.

جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة أمس، عن وجهات العطلات الأكثر أماناً والأدفأ شمساً خلال شهر أبريل، وتضمن عدة وجهات إلى جانب أبوظبي، منها اليونان وكرواتيا وصقلية وجزر سيشيل وجزيرة منورقة ضمن جزر البليار الإسبانية.

وتناولت صحيفة «إندبندنت» في تقريرها إمارة أبوظبي، وذكرت أن درجة حرارتها خلال شهر أبريل تقل عن 30 درجة مئوية، ما يجعل هذا الشهر هو الوقت المثالي لزيارتها.

واستعرض تقرير «إندبندنت» البريطانية بعضاً من أبرز معالم إمارة أبوظبي، مثل متحف اللوفر أبو ظبي وجامع الشيخ زايد الكبير.