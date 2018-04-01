مستقبل البروتينات بلا ذبائح

أصبحت مشكلة الفجوة الاقتصادية من المشكلات المؤرقة لأقطاب السياسة في مختلف دول العالم، فهي اتساع الفارق بين ثروات الأغنياء ودخول الفقراء، ونرى ذلك جلياً، حيث إن ما يملكه اليوم 1% من سكان العالم يعادل ما يمتلكه الـ99% المتبقون من السكان،