مستقبل البروتينات بلا ذبائح

مع تقدم العلوم وازدياد أهمية اقتصاد المعرفة أصبحت صناعة رأس المال البشري واسطة العقد في تحقيق تنمية بشرية تدعمها عملية تعليمية تشكل صناعة قائمة بحد ذاتها، وتتزايد أهمية هذا الأمر وسط توجه الإمارات لتنويع اقتصادها،
التزمت العديد من الشركات والمؤسسات خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق استراتيجيات «التحول الرقمي»، وتستهدف هذه الاستراتيجيات إحداث تغييرات نوعيّة في الكثير من عمليات الشركات عبر تطبيق طرق عملٍ قائمة على تأمين المزيد من الإمكانات التحليلية والتعاونية؛
لقد حان الوقت أن تشرع حكومات العالم للشركات بإصدار ديونها بصيغة جديدة، لصيقة بموارد الدولة. ويعِد طرح السندات المرتبطة بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي، مع عائدات السندات ورأس المال الذي يرتفع وينخفض تبعاً للناتج المحلي الإجمالي للدولة،
أصبحت مشكلة الفجوة الاقتصادية من المشكلات المؤرقة لأقطاب السياسة في مختلف دول العالم، فهي اتساع الفارق بين ثروات الأغنياء ودخول الفقراء، ونرى ذلك جلياً، حيث إن ما يملكه اليوم 1% من سكان العالم يعادل ما يمتلكه الـ99% المتبقون من السكان،
يشهد سوق العمل تغيرات متسارعة في ظل التطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال التي باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وفيما كانت عمليات التوظيف أو الترقية المهنية في السابق تهتم بالخبرات المهنية والتخصصية للأفراد،