«توشيبا» لن تتمكن من استكمال بيع وحدة رقائق

أعلنت شركة توشيبا اليابانية أمس، أنها لن تتمكن من استكمال اتفاق بقيمة 18 مليار دولار لبيع وحدتها للرقائق وفقاً لموعد نهائي مُتفق عليه يحل آخر مارس الجاري، لأنها لم تحصل على موافقة جهات معنية بمكافحة الاحتكار في الصين.

ويجعل العجز عن الوفاء بالموعد النهائي أمام توشيبا خيار الانسحاب من بيع ثاني أكبر شركة منتجة للرقائق من نوع ناند في العالم دون تحمل غرامة، في تحرك يحثها بعض المستثمرين على دراسته.

لكن الشركة قالت في بيان إنها ما زالت تخطط لبيع الوحدة وتستهدف استكمال الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

لكن الشركة العملاقة لم تعد بحاجة إلى أموال بهذا الحجم، بعد أن جمعت 5.4 مليارات دولار من إصدار أسهم لمستثمرين أجانب في أواخر العام الماضي. وبموجب الاتفاق فإن توشيبا تخطط لإعادة شراء 40 % من وحدة الرقائق.