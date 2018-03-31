تراجع مشروعات البناء الجديدة في اليابان

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات والسياحة في اليابان استمرار تراجع عدد مشروعات البناء الجديدة في البلاد خلال فبراير الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد مشروعات البناء الجديدة في البلاد تراجع الشهر الماضي بنسبة سنوية تبلغ 2.6 %. وكان الخبراء يتوقعون أن يصل معدل التراجع إلى 4.2%.

وكان عدد مشروعات البناء الجديدة قد تراجع بنسبة 13.2% في يناير الماضي.

وبلغ عدد مشروعات البناء الجديدة في فبراير 926 ألف مشروع مقابل 856 ألف مشروع في يناير.

وكشفت البيانات أن عقود البناء التي حصلت عليها 50 من كبرى شركة الإنشاءات في البلاد شهدت نمواً كبيراً بلغت نسبته 19.2%، مقابل 0.9% في يناير.