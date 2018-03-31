«هواوي nova 3e» ينفد من أسواق الإمارات

كشفت شركة هواوي، أمس، عن أن هاتفها الجديد «هواوي nova 3e» نفد حال طرحه يوم الخميس الماضي في أسواق الإمارات.

حيث بدأ العملاء بالتوافد والانتظام ضمن طوابير طويلة خارج متجر «هواوي إكسبيرينس» في دبي مول. وانتظر العملاء الذين سبق لهم الحجز على هواتف HUAWEI nova 3e بفارغ الصبر للحصول على هواتفهم ليكونوا من أوائل الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة اختبار تجارب التصوير والعرض غير المسبوقة التي يوفرها الجهاز الجديد.

وقال ديفيد وانغ، رئيس «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» في دولة الإمارات: «يسرنا ما حققته هواتف HUAWEI nova 3e من النجاح الهائل في المبيعات خلال اليوم الأول من طرحها في السوق وما شهدته من إقبالٍ لافت انعكس في الحجوزات المسبقة التي فاقت الإصدارات السابقة من سلسلة HUAWEI nova في الإمارات.

وتبرهن الطوابير الطويلة التي احتشدت خارج أبواب المتجر على الحضور القوي للهاتف الذي يستعد لإرساء معايير جديدة ضمن فئته.