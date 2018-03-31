نيويورك ولندن وطوكيو أكثر المدن ثراءً

أفاد تقرير نشرته صحيفة بزنس انسايدر أخيراً بأن مدينة نيويورك ولندن وطوكيو، هي أغنى المدن في العالم تزيد ثروات كل منها عن ترليون دولار.

وقدرت الصحيفة ثروة مدينة نيويورك بـ 3 تريليونات دولار، وإجمالي ثروة لندن الخاصة 2.7 تريليون دولار، وإجمالي ثروة طوكيو الخاصة 2.5 تريليون دولار.

وجاء سليكون فالي في المركز الرابع بإجمالي ثروة خاصة بلغت 2.3 تريليون دولار، وبلغ إجمالي ثروة بكين الخاصة وهي في المدينة الخامسة بين أغنى عشر مدن 2.2 ترليون دولار. وشنغهاي السادسة 2 ترليون دولار. ولوس انجليس السابعة 1.4 ترليون دولار.

وقال التقرير: إن مواطني العالم يمتلكون قرابة 215 تريليون دولار على شكل ثروة خاصة، حسب تقرير «نيو وورلد ويلث» الأخير.