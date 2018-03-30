«هونر 9 لايت» لمحبي كاميرات الهاتف

يطلق على جيل الألفية أحياناً «جيل السيلفي» حيث يرون أن الكاميرا هي أهم عنصر في هواتفهم.

حيث أن 90% من جيل الألفية يحملون هواتفهم بشكل مستمر طوال اليوم ويرون أن الكاميرا أهم عنصر في هواتفهم، كما تلتقط النسبة ذاتها الصور يومياً أو أسبوعياً على هواتفهم المتحركة. ووفقاً لدراسة أجرت على جيل الألفية، فقد قال 65% منهم إنهم ينشرون صور الطعام الذي يتناولونه، فيما قال 49% منهم إنهم يفضلون مشاركة صور الطبيعة وقال 29% إنهم ينشرون صوراً عن الأزياء.

وتفي علامة هونر بوعدها لهم بتلبية احتياجات «جيل السيلفي» عبر تقديم جهاز: هونر 9 لايت، وهو أحد هواتف هونر الذي يركز بشكل كبير على مزايا الكاميرات والقدرات المذهلة فيها.

وأطلقت هونر، العلامة الإلكترونية للهواتف الذكية في مجموعة هواوي، هاتفها الذكي المتكامل الجديد الذي يتمتع بمواصفات تضاهي مزايا العلامة التي يحمل اسمها. لا يمكن التفوق على السعر المعروض لكل تلك المزايا: فنحن نتحدث عن الشاشة الأسهل استخداماً للعرض الكامل مع أربع كاميرات.