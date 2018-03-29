10 آلاف مسافر يستخدمون مطار دبي كل ساعة

10 آلاف مسافر يستخدمون مطار دبي الدولي في الساعة بمعدل 166.66 مسافراً كل دقيقة و251 ألفاً يومياً ليتربع بذلك على عرش المطارات العالمية في عدد المسافرين الدوليين، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مطارات دبي.

وفيما يتعلق بحركة الشحن الجوي، أظهرت البيانات أن المطار سجل متوسطاً يومياً للحركة الجوية في 2017 وصل إلى 1121 حركة، في حين وصل العدد الإجمالي لحركات الطيران خلال 2017، إلى 409,4 آلاف حركة.

وحقق معدل المسافرين على الرحلة الواحدة، نمواً بنسبة 6.9 %، ليصل إلى 223 مسافراً، مقارنة مع 209 مسافرين للرحلة في 2016، ومرد ذلك بشكل رئيس، لمكانة مطار دبي الدولي، كأضخم مركز للطيران في العالم، بالنسبة للطائرات عريضة البدن، لا سيما إيرباص إيه 380.

وتضمنت الأسواق التي أظهرت أكبر نسب للنمو خلال 2017، روسيا، التي حققت ارتفاعاً بنسبة 28 % في عدد المسافرين، الذي وصل إلى 1.33 مليون مسافر، والصين، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 19.4 %، وسجلت 2.2 مليون مسافر. ويأتي الارتفاع نتيجة منح الإمارات في ديسمبر، تسهيلات لرعايا الدولتين، تخولهم الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار.