آلة خدمة ذاتية لاختبار القيادة في الصين

افتتحت آلة بيع عملاقة للسيارات تسمح للجمهور بخدمة اختبار القيادة ذاتياً في مدينة قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين. يقع المبنى الفولاذي متعددة الطوابق في حي باييون بالمدينة ويغطي مساحة تقترب من 1000 متر مربع وتتسع لتخزين ما يصل إلى 42 سيارة.

وتم تشغيل المنشأة من قبل «تيمول»، منصة البيع بالتجزئة على شبكة الإنترنت التابعة لشركة «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية الصيني. ويمكن للزبائن أن يحددوا موعداً لاختبار القيادة لمدة ثلاثة أيام من خلال البحث بالكلمات المفتاحية «اختبار القيادة الفائقة» على تطبيق تيمول أو تاوباو، ويقدموا تفاصيل بطاقات هويتهم وإيداع مبلغ من المال والرسوم مقابل الخدمة من على هواتفهم المحمولة. ومن ثم، يمكنهم الوصول إلى السيارات في المواقف بأنفسهم.

وفي الشهر الأول بعد التشغيل، سيقدم المرفق خدمة اختبار القيادة بسيارات فورد فقط. ويتراوح رسوم الخدمة بين 99 إلى 198 يواناً (15.8 إلى 31.6 دولاراً أميركياً) حسب طراز السيارة، بينما مبلغ الإيداع سيكون 3000 يوان. وبعد اختبار القيادة، يمكن للعملاء شراء السيارة من متجر فورد للبيع بالتجزئة.