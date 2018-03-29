فضيحة العوادم تلاحق «بي.إم.دبليو» في أميركا

تواجه شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي.إم.دبليو» المحاكمة في الولايات المتحدة بتهمة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) بنفس الوسائل التي استخدمتها مجموعة «فولكسفاجن» الألمانية أيضاً.

وأقام 3 من أصحاب سيارات «بي.إم.دبليو إكس5» و«بي.إم.دبليو 335 دي» التي تعمل بمحركات ديزل دعوى ضد الشركة في نيوجيرسي. ويقول أصحاب الدعوى إن هذه السيارات تحتوي على نفس «جهاز الاحتيال» الموجود في سيارات فولكسفاجن الذي يؤدي إلى خفض معدلات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارات على الطرق في ظل ظروف التشغيل الطبيعية.

وتتولى الدعوى شركة «هاجينز بيرمان» التي أقامت دعاوى مماثلة ضد شركات «فولكسفاجن» و«فيات كرايسلر» و«جنرال موتورز» و«دايملر» و«فورد».