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عاماً بعد آخر يخطو سوق دبي المالي خطوات متسارعة نحو نمو مستدام، بعد وصوله مكانة مميزة على المستوى الإقليمي تحقيقاً لرؤيته باعتباره سوقاً مالية إقليمية بمقاييس عالمية.
وعززت الجهود الاستراتيجية المتوالية للسوق وضعية إمارة دبي الرائدة بقطاع أسواق المال عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين المحليين والعالميين.
67 شركة مدرجة منها أربع جديدة خلال العام 2017
841 ألفاً عدد المستثمرين
13.3 مليار درهم قيمة الأرباح الموزعة نيابة عن الشركات المدرجة
14 % معدل نمو القيمة السوقية الكلية (2011- 2017)
71 % حصة دبي المالي من قيمة الأسهم في الإمارات
430.9 مليون درهم الإيرادات المتكررة لشركة دبي المالي
54.2 % هامش صافي الربح لشركة دبي المالي
160 عدد الموظفين بنسبة إناث بلغت 58% في 2017