استخدام وسائل التواصل ليس سبباً في تراجع النتائج الدراسية

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون ألمان ونشرت في دورية «إديوكيشنال سايكولوجي ريفيو» المعنية بعلم النفس التربوي أن القصص المخيفة حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على درجات الطلاب ليست في محلها.

ويقول ماركوس آبل، الباحث في علوم الاتصالات بجامعة فورتسبورغ: «إن قصص الرعب عن الآثار الكارثية التي يفترض أنها تنجم عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الأداء المدرسي لا أساس لها من الصحة».

وأجرى آبل وزملاؤه الأكاديميون تقييماً لنتائج 59 دراسة منشورة حول العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبين الدرجات، وخلصوا إلى أن عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مناسب، فإنه من الممكن أن تساعد في تعزيز نتائج الطلاب.

فعلى سبيل المثال، عندما يستخدم الطلاب وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات حول واجباتهم الدراسية المنزلية، فإن هذا يؤدي إلى تعزيز الدرجات.