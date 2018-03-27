القرصنة «كابوس» اقتصادات الخليج

أكدت تحليلات حديثة أجرتها «بلومبرغ إنتلجنس» أن الهجمات الإلكترونية تشكل تهديداً كبيراً لشركات النفط والغاز.

وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على الاقتصادات التي تعتمد على النفط. وأشارت تحليلات «بلومبرغ إنتلجنس» إلى أنه وفقاً لتقرير «سيمنز»، تقدر التأثيرات المالية للهجمات الإلكترونية على صناعة الطاقة في منطقة الخليج في 2017 إلى أكثر من مليار دولار. كما أظهرت التحليلات أيضاً أن استطلاعاً أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي وجد أن الهجمات الإلكترونية تتصدر اهتمامات الشركات في الامارات خلال العام 2018.

وأظهرت التحليلات أن الامارات تعتبر رائدة في الاستثمار في التكنولوجيا، فقد أطلقت دبي استراتيجية للأمن الإلكتروني في العام الماضي.