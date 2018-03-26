ويندوز 10 الأكثر أماناً في تاريخ ميكروسوفت

منذ إطلاق نظام التشغيل ويندوز 10 فى 2015، أعلنت «مايكروسوفت» أنه أفضل نظام ويندوز حتى الآن فيما يتعلق بالأمان، لكن هذه المزاعم لم تكن مدعومة من قبل شركة مستقلة حتى الآن، إلا أن أحدث تقرير أمني نشرته شركة «ويب رووت» فى 2017 أكد ما كشفت عنه مايكروسوفت حيث يعرض التقرير اختلافًا كبيرًا بين البرامج الضارة على ويندوز 7 وويندوز 10.

ووفقًا لما نشره موقع أميركي، فبينما ظهر عدد أقل من الملفات الضارة خلال 2017 مقارنة بعام 2016، فإن الأرقام تكون أكثر وضوحًا عند عرضها من خلال نظام التشغيل، حيث تم مشاهدة 15% فقط من إجمالي الملفات التي تم تحديدها كبرامج ضارة في 2017 على أنظمة ويندوز 10.