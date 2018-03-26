«بي.إم.دبليو» تستدعي 44 ألف سيارة في الصين

تعتزم شركة «بي.إم.دبليو الصين» و«بي.إم.دبليو بريليانس أوتوموتيف» استدعاء 44052 سيارة في الصين بسبب عيوب في التصنيع، بحسب ما ذكرت المصلحة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي في الصين.

ومن بين السيارات التي تعتزم «بي.إم.دبليو بريليانس أوتوموتيف» استدعاءها 6989 سيارة بي.إم.دبليو من طرازات 316 آي و 320 آي و 320 إل.آي و 328 آي و 328 إل.آي و 335 إل.آي.

وبحسب البيان فإن مولدات الغاز للوسائد الهوائية الخاصة ببعض السيارات معيبة، وهو ما قد يشكل مخاطر لسلامة السائقين عند استخدام الوسائد الهوائية.