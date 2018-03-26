بدء العمل قبل العاشرة صباحاً يزيد الضغوط على الموظفين

كشفت دراسة أن الملايين من الموظفين حول العالم يجبرون على «عادة يومية خاطئة» تزيد الضغط النفسي عليهم وتسبب لهم الإرهاق. وحسب الدراسة التي أجريت في جامعة «أوكسفورد»، فإن الساعة البيولوجية للإنسان ليست مبرمجة لكي يذهب إلى العمل قبل العاشرة صباحا.

ووفقا للدراسة، فإن بدء العمل في ساعة مبكرة لن يكون له مردود جيد، بل سيولد ضغطا نفسيا كبيرا ويسبب الإرهاق للموظف. ويبدأ مئات الملايين من الموظفين حول العالم أعمالهم في ساعات مبكرة، ربما السابعة أو الثامنة صباحا، بعد استيقاظ صعب.

ووصفت الدراسة الاستيقاظ باكرا والترنح من فوق الأسِرّة بأنه «ضرب من التعذيب في العصر الحديث».