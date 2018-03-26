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سياحة أبوظبي.. نمو متواصل

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  • إعداد: رامي سميح ــ غرافيك: أسيل الخليلي
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تشهد إمارة أبوظبي زيادة كبيرة في أعداد السياح منذ مطلع العام الجاري، إذ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد نزلاء الفنادق على أساس سنوي بنحو 7.4% إلى 437.2 ألف نزيل في يناير الماضي، وسط توقعات بارتفاع أعدادهم إلى 5.5 ملايين نزيل بحلول نهاية 2018.

437.2 ألف نزيل فندقي في يناير 2018 بنمو 7.4% موزعة بواقع:

123.5 ألفاً للإماراتيين

288.5 ألفاً للأجانب

أكبر الجنسيات من النزلاء (الأرقام بالألف)

35.1 – الصين

25.9 – الهند

21 – بريطانيا

19.9 – السعودية

13.1 – أميركا

11.6 – مصر

11.1 – ألمانيا

10.8 – الفلبين

الهدف الرئيسي للزيارة

47 % عطلة

31 % أعمال

8 % اجتماعات ومؤتمرات ومعارف

7 % تسوق

7 % أخرى

تصنيف المنشآت الفندقية

فاخرة – 19 فندقاً تضم 3329 غرفة

ممتازة – 16 فندقاً تضم 1809 غرف

عادية – 12 فندقاً تضم 711 غرفة

البيانات: دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي

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