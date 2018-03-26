شبكات التواصل الاجتماعي تتشارك في ملكية بيانات المستخدمين

خلصت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة «بسمة ميديا» أن شبكات التواصل الاجتماعي باتت تتشارك ملكية بيانات المستخدمين. وقامت «بسمة ميديا» بالاستطلاع عبر منصتها الإعلامية المتخصصة «أومنيس ميديا»، وبالتعاون مع قمة الشرق الأوسط لشبكات التواصل الاجتماعي، حول شبكات التواصل الاجتماعي وسلوك المستخدمين لها في الوطن العربي.

شارك في الاستطلاع أكثر من 5500 مشارك من مختلف الدول العربية، شكل منها المشاركون من الإمارات ما نسبته 32٪، وبنسبة 26٪ من السعودية، و8٪ من لبنان، و6٪ من كل من الأردن ومصر، في حين تقسمت النسبة المتبقية على المشاركين من الكويت وفلسطين وتونس والعراق والجزائر والمغرب وعمان واليمن.

وتركز الاستطلاع حول سلوك المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي من حيث عدد الحسابات والمدد الزمنية للاستخدام وتفضيلاتهم من هذه الشبكات، حيث جاءت النتائج والإحصاءات معززة لواقع السيطرة العظمى لشبكات التواصل الاجتماعي ومدى الانتشار الذي تحظى به بين مختلف شرائح المجتمع العربي في مختلف الدول.

وبينت النتائج أن نحو 98٪ من المشاركين في الاستطلاع لديهم حسابات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن 31٪ من إجمالي المشاركين لديهم حساب أو اثنين، و39٪ منهم لديهم من 3 إلى 4 حسابات، في حين بلغت نسبة من لديهم أكثر من 5 حسابات 28٪ من إجمالي المشاركين.

أي أن هذه الشبكات تتشارك بيانات وسلوك المستخدم نفسه أو الغالبية منهم. كما تدل هذه النتائج على حجم المنافسة القوي ما بين شبكات التواصل العالمية الرئيسية في المحافظة على المستخدم، إلى جانب نجاحها في الانتشار والاستقطاب المتواصل، وبالشكل الذي مكنها من مشاركة المستخدم نفسه.

وبينت النتائج أن 66٪ يفضلون استخدام فيسبوك، مقابل 49٪ لأنستغرام، و48٪ لتويتر، و29٪ لشبكة لينكدإن، و28٪ لسنابشات، في حين استحوذت جوجل بلس على 8٪ من إجمالي حجم المشاركين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النسب تتقاطع فيما بينها كون أن المستخدم نفسه لديه أكثر من تفضيل على صعيد هذه الشبكات.