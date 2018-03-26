«وايمو» تؤكّد أفضلية تكنولوجيتها من «أوبر»

قال رئيس «وايمو»، وحدة القيادة الذاتية التابعة لشركة ألفابت، إن تكنولوجيا الشركة كانت ستتعامل بأمان مع الموقف الذي واجهته سيارة ذاتية القيادة لمنافستها «أوبر» الأسبوع الماضي عندما صدمت امرأة فأردتها قتيلة. وكانت سيارة ذاتية القيادة تابعة لأوبر تجري رحلة تجريبية الأسبوع الماضي عندما صدمت امرأة كانت تعبر طريقا من أربع حارات بدراجتها ليلا في ولاية أريزونا الأميركية فقتلتها.

وأضاف جون كرافتشيك، الرئيس التنفيذي لوايمو، خلال اجتماع للرابطة الوطنية لتجار السيارات في لاس فيجاس، إن الشركة قطعت شوطا كبيرا في سبيل تحقيق هدف الحد من قتلى حوادث السيارات.

وتابع: «نحن في وايمو لدينا ثقة كبيرة في أن التكنولوجيا الخاصة بنا ستكون قادرة على التعامل مع موقف كهذا» في إشارة إلى حالة عبور أحد المشاة للطريق ليلا كما وقع في حادث سيارة أوبر. وأثار الحادث الذي وقع في 18 مارس تساؤلات بشأن عنصر الأمان في تكنولوجيا القيادة الآلية بشكل عام وبالتحديد في نظام أوبر الذي لا تتوفر تفاصيل كثيرة عنه.