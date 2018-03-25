«فولكسفاغن» تواجه نقص النساء والشباب داخل الإدارة

طالب ماتياس مولر، رئيس مجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، بزيادة التمثيل النسائي والشبابي وتنوع الجنسيات داخل إدارة المجموعة مستقبلاً.

وفي إشارة إلى المستوى الراهن للقيادة، قال مولر/‏‏‏64 عاماً/‏‏‏ لمجلة «دير شبيغل» الصادرة إن هذه «مشكلة هائلة للشركة».

وأضاف مولر أنه عازم على التشاور فيما يخص تنظيم خلافته، وقال:«أود على أية حال أن أتناقش مع مجلس الإشراف حول الكيفية، التي ستدار بها الشركة بعد فترتي ومن قبل من سيتم ذلك».

وتابع مولر أن بإمكانه تصور أن يتولى منصباً داخل مجلس الإشراف في أعقاب مغادرته لمجلس الإدارة التنفيذي.

لكنه استبعد أن يتولى رئاسة مجلس الإشراف وقال:«هذا عمل كثير بشكل زائد عن الحد إذا ما فعله المرء على النحو الصحيح».