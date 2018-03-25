رفاهية بلا حدود للأطفال المسافرين على طيران الإمارات

استعرض موقع السفر العالمي «ترافيل ديلي» متعة السفر التي يمكن للعائلة المسافرة بصحبة أطفالها على بعض شركات الطيران العالمية أن تنعم بها وخص بالذكر منها طيران الإمارات حيث جاءت بعد كاثي باسفيك وإيفا التايوانية.

وأوضح الموقع أن طيران الإمارات توفر عالماً من الترفيه على متن كل رحلة من رحلاتها زاخر بكل شيء لكل طفل موضحاً أنه سيكون في وسع الأطفال الصغار تكوين علاقة مميزة مع شخصيات الوحوش الفريدة من نوعها من مجموعة «سافري معي أيتها الوحوش الفريدة» ومجموعة «أطفال لونلي بلانت» في وقت قصير جداً.

وسواءً كانت هذه المخلوقات ملفوفة ببطانية ناعمة أو معلقة على أحزمة الأمان لتعزيز السلامة أو على لوحات رسم مغناطيسية، فسوف يبقى الأطفال في جو من المرح الدائم مع هذه الشخصيات الفريدة بالإضافة إلى أقلام التلوين الخشبية ومجلات طيران الإمارات. ناهيك عن سلسلة من كلاسيكيات ديزني مثل «دالماتينز 101»، و«سندريلا» و«دمبو» و«أليس في أرض العجائب».

خيارات التسلية

وتسعى طيران الإمارات لتوفير أفضل وسائل الترفيه للأطفال في الأجواء. وتقدم العديد من خيارات التسلية لمسافريها الصغار مثل القنوات المخصّصة للأطفال من بين 2500 قناة تلفزيونية متوفرة في الأجواء، و100 لعبة فيديو، وسماعات الرأس الملونة المخصصة للأطفال.

وإذا ضاق بهم الحال من الشاشات، يمكنهم إشغال أنفسهم بحقائب سفر طيران الإمارات، المكتنزة بالكتب التعليمية والأنشطة الفنية والحرفية وكراس سفر لتسجيل مغامراتهم. اللمسة اللطيفة الأخرى هي عربات الأطفال المجانية التي يمكن استخدامها أثناء التنقل عبر البوابة، وهي صدفة سعيدة لأبوين مثقلين بالأعباء. بالمختصر: السفر مع الأطفال على طيران الإمارات يتيح لك أمتعة إضافية.