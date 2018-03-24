«شوبارد» تلتزم باستخدام «الذهب الأخلاقي» بنسبة 100 % في صناعتها

كشفت أمس دار شوبارد السويسرية أنها ستستخدم اعتباراً من شهر يوليو 2018 الذهب المستخرج وفق نهج أخلاقي 100% في صناعة إبداعاتها من الساعات والمجوهرات.

فباعتبارها شركة عائلية، لطالما كانت الاستدامة قيمة أساسية لدى دار شوبارد، التي تتوج رؤيتها اليوم التي استهلتها منذ أكثر من 30 عاماً.

حضر أصدقاء شوبارد وداعموها، للمشاركة في إعلانها البارز المتعلق باستخدام الذهب الأخلاقي 100%، والذي قدمه معاً الرئيسان الشريكان في شوبارد: كارولين شوفوليه وكارل - فريدريك شوفوليه أمام جمهور حاشد خلال فعاليات معرض «بازلورلد» للساعات والمجوهرات.