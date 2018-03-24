جلاكسو سميثكلاين تنسحب من سباق شراء أصول لفايزر بـ 20 مليار دولار

قالت شركة غلاكسو سميثكلاين البريطانية للأدوية امس إنها انسحبت من السباق لشراء أنشطة تابعة لفايزر بقطاع صحة المستهلك، مما يعرض للخطر مزايدة على أصول يقول البعض إنها قد تجلب 20 مليار دولار.

وكان يُنظر إلى غلاكسو سميثكلاين على أنها تتصدر الساعين لشراء الأصول، والتي من بينها أنشطة تصنيع عقار أدفيل المسكن للألم وأقراص سنترم للفيتامينات، بعد أن انسحبت ريكيت بنكيزر المنافس الرئيس من السباق الخميس.

وقالت إيما وومزلي الرئيسة التنفيذية للشركة في بيان مقتضب «نواصل مراجعة الفرص التي ربما تسرع استراتيجيتنا، والتي يجب أن تلبي معاييرنا للعوائد وألا تشكل تنازلاً عن أولوياتنا بشأن تخصيص رأس المال».

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من ممثل لفايزر.