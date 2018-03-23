تكنولوجيا لخفض عوادم الديزل

تمكّن فريق من المختصين البريطانيين في أبحاث السيارات بجامعة لوبورو، من اكتشاف حل بسيط وميسور التكلفة، ومضمون النجاح، على نحو واضح للمشكلة التي قد أدت إلى «السحب» الحالي لمحركات الديزل في أنحاء العالم، وهي مصدر انبعاثات أوكسيد النيتروجين، الذي يمثل خطراً على حياة الإنسان.

وذكر موقع «أوتو كار»، المتخصص في شؤون السيارات، أن النظام الذي يسمى إيه سي سي تي (تقنية إنتاج وتحويل الأمونيا)، قد بلغ مرحلة واعدة. ويعتقد الفريق أن نظام إيه سي سي تي، قد يصل إلى مرحلة الإنتاج في غضون عامين، مع توافر «الدعم الملائم».