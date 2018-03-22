تقنيات جديدة تغير قطاع الأعمال

أعلنت هيئة «آي بي إم للبحوث»، قائمتها السنوية لخمس تقنيات، ترى أنها ستحدث أثراً كبيراً في مجال الأعمال وحياة المجتمعات، خلال السنوات الخمس المقبلة. وركزت قائمة الهيئة خلال العام الحالي على مجال الأمن الرقمي، وتوقعت أن تتمكن شركات التقنية من تطوير طريقة تشفير غير قابلة للقرصنة بحلول العام 2023.

ونجحت قوائم سابقة في توقع أمور حدثت بالفعل مثل تمكن مستخدمي الهواتف الذكية من فك القفل في أجهزتهم عن طريق قزحية العين، وفق ما نقل موقع «نيو أتلس».

ومن بين الأمور التي ستشهد تغييراً ثورياً، «سلسلة الكتل» أو ما يعرف بــ«بلوك تشين»، وهي قاعدة بيانات موزعة، تستطيع أن تدير قائمة متزايدة من السجلات. ولن تتيح «سلسلة الكتل» في المستقبل إدخال أي تعديلات على بياناتها، كما ستعرض سجلها بشكل كامل، وهو ما يعني استعصاءها على الاختراق. وجرى إنشاء «سلاسل الكتل» الأولى لأجل تأمين الصفقات المبرمة بالعملة الرقمية «بيتكوين».

أما التغيير الثاني فسيدخل على ما يسمى «الحوسبة الكمية»، وهي طريقة لمعالجة البيانات.