موانئ أبوظبي تحقق أمنية طفلة بالذهاب في رحلة بحرية

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بيوم الطفل ويوم السعادة العالمي، ساهمت موانئ أبوظبي ومؤسسة تحقيق أمنية في تحقيق أمنية الطفلة «غاية» من إمارة رأس الخيمة، والمتمثلة بالقيام برحلة بحرية في إحدى السفن السياحية.

وقد عبرّت الطفلة «غاية»، التي تعاني من مرض السكري من الدرجة الأولى خلال اللقاء الذي أجرته معها مؤسسة تحقيق أمنية في مخيم البسمة أن أمنيتها تتمثل بالقيام برحلة بحرية، فأجرت المؤسسة اتصالاتها مع موانئ أبوظبي التي كانت في غاية السعادة للمساهمة بتحقيق أمنية الطفلة «غاية».

وسافرت الطفلة «غاية» برفقة والدها ووالدتها وأخيها في رحلة سياحية لمدة أسبوع على متن السفينة البحرية MSC Splendida التي انطلقت من ميناء زايد في أبوظبي على أن تعود إلى أبوظبي خلال الأسبوع المقبل. أبوظبي - البيان