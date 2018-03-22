«غوغل» تطلق مبادرة لمكافحة الأخبار الوهمية

ذكرت «غوغل» أنها ستطلق مبادرة «غوغل نيوز»، بهدف القضاء على الأخبار الوهمية على الإنترنت وأثناء مواقف الأخبار العاجلة. وقال محرك البحث «غوغل» إنه يخطط لإنفاق 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين دقة وجودة الأخبار التي تظهر على منصاته.

تأتي تلك التغييرات في وقت تواجه «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» ردود فعل غاضبة بسبب دورها خلال انتخابات الرئاسة الأميركية لسماحها بنشر معلومات كاذبة وكيدية ربما أثرت على الناخبين لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وفي تدوينة منفصلة، قالت «غوغل» إنها ستطلق أداة للمساعدة في الاشتراك في الإصدارات الإخبارية.

وستسمح الخدمة للمستخدمين بشراء اشتراك في مواقع إخبارية مشاركة باستخدام حسابهم على «غوغل» وإدارة جميع اشتراكاتهم في مكان واحد. وقالت «غوغل» إنها ستطلق خدمة الاشتراك في الأخبار مع «فاينانشال تايمز» و«نيويورك تايمز» و«لو فيجارو» و«ذا تليجراف» وإصدارات أخرى.

من جانب آخر، أعلنت «غوغل» عن أكبر حملة تجنيد على الإطلاق في تايوان، في إطار جهودها لمساعدة الجزيرة في تدريب آلاف من خبراء الذكاء الاصطناعي. وأضافت الشركة أنها ستجند أكثر من 300 شخص هذا العام في تايوان وستعمل مع الجامعات والصناعات، والوحدات الحكومية لتدريب أكثر من خمسة آلاف من خبراء الذكاء الاصطناعي.

وذكر الموقع الإلكتروني الوظيفي للشركة أن المناصب المتاحة حالياً في تايوان تتراوح من مهندسين برمجيات وأجهزة حواسيب وأخصائيين ماليين وممرضات متخصصات في الصحة والسلامة. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الحكومية عن رئيس قسم التسويق لمنطقة آسيا والباسيفيك، سيمون كان في «غوغل» قوله إن تايوان أصبحت أكبر قاعدة للبحث والتنمية لغوغل في آسيا.