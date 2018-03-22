نمو متواصل في قطاع المعارض بدبي

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تحقق صناعة المعارض في دبي زخماً متواصلاً في ظل ارتفاع عدد زوار الفعاليات والمعارض التي تنظمها وتستضيفها الإمارة، ويظهر ذلك جلياً في نتائج مركز دبي التجاري العالمي 2017.
3.3 ملايين
الزوار والمشاركون في معارض وفعاليات مركز دبي التجاري العالمي خلال العام الماضي
9 %
نمو عدد زوار المعارض في دبي خلال 2017
353
الفعاليات التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي
18 %
نمو عدد الفعاليات التي استضافها المركز
56360
الشركات المشاركة في معارض دبي
10 %
نمو عدد الشركات العالمية العارضة في مركز دبي التجاري العالمي 2017 مقارنة بـ2016
42 %
نسبة رجال الأعمال القادمين من الخارج في إجمالي زوار معارض دبي
29
الفعاليات التجارية التي تعقد لأول مرة في مركز دبي التجاري العالمي
المصدر: مركز دبي التجاري العالمي